Taakstraf voor verduisteren inzamelgeld dodelijk ongeval Troelstralaan Hoogezand

Hoogezand(ADP) – Voor het verduisteren van inzamelgeld, dat was bedoeld voor de ouders van een verongelukt meisje in juni van vorig jaar in Hoogezand, is een 46-jarige man en zijn 43-jarige vrouw uit Hoogezand veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Hiervan is de helft voorwaardelijk.

Het stel heeft een deel van de ingezamelde 18.165 euro gebruikt voor eigen doeleinden. Ze startten vorig jaar kort na het ongeval op de Troelstralaan een inzamelactie op. Het slachtoffertje en de kinderen van het stel zaten op dezelfde school. De verdachten zagen het grote leed bij de ouders van het overleden meisje. Dat was samen met haar broertje op een fiets geschept door een automobilist. Het jongetje overleefde de klap.

Betalingsregeling

Kort na de eerste stortingen nam het stel grote bedragen op. Ze ‘leenden’ dit geld, zeiden de verdachten. Ze verwachtten een grote teruggave van de Belastingdienst waarmee terug kon worden betaald. Toen de familie van het omgekomen meisje in september naar de inzameling vroeg, was het geld weg. Ze spraken een betalingsregeling af. Afgelopen december werd het laatste deel overgeboekt.

Niet getipt

Tot hun grote ontsteltenis lazen zij in dezelfde periode in de media berichten over een politieonderzoek naar de verduistering van deze inzamelingsactie. Het stel en hun kinderen werden sindsdien bedreigd en bespot, zei de man. Zijn vrouw is haar baan kwijtgeraakt. En beiden mochten niet meer op de school komen van hun kinderen. De advocaat van de familie van het omgekomen meisje merkte op dat de pers niet door de familie is getipt.

Geen celstraf

Het stel maakte zich boos over de publicaties. Maar daar ligt toch hun eigen gedrag aan ten grondslag, merkte de rechter op. Zij noemde het een ernstig feit. Het vertrouwen van de mensen die hebben gedoneerd is ernstig beschaamd. Daarnaast is hierdoor ook het leed bij de getroffen familie verergerd. Een celstraf zou passend zijn geweest. De rechter hield rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachten.

Foto's