Vrijdag opnieuw weer acties op het spoor in zuiden & Noord Nederland

Groningen – Treinreizigers in Groningen krijgen as vrijdag 13 juni opnieuw te maken met hinder door een staking bij de NS. Spoorvakbond en de vakbonden FNV en CNV roepen het NS-personeel in het noorden en zuiden van het land op het werk neer te leggen.

De staking geldt voor alle NS-medewerkers – van kantoorpersoneel tot rijdend en niet-rijdend personeel op de perrons – en duurt van vrijdag 04.00 uur tot zaterdag 04.00 uur. Medewerkers met standplaatsen in Groningen, Friesland, Zwolle, Noord-Brabant en Limburg worden opgeroepen om mee te doen aan de actie. De lonen zijn te laag en de werkdruk te hoog.

