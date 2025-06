Nieuw politiebureau in Winsum woensdag officieel geopend (update)

Winsum – Het basisteam Ommeland en-Noord heeft een tweede, volwaardig politiebureau in het werkgebied dat gemeente Het Hogeland en gemeente Eemsdelta beslaat. Op woensdag 11 juni vond de officiële opening plaats aan de Middenstip 1 in Winsum.

Het bureau is geopend door teamchef Rahim Sahin en burgemeester Henk Jan Bolding van gemeente Het Hogeland met het doorknippen van een stalen ketting. Daarna kwamen honderden inwoners en andere geïnteresseerden een kijkje nemen in het nieuwe bureau.

Sinds 22 mei in gebruik

Het gloednieuwe politiebureau is sinds donderdag 22 mei officieel in gebruik en vanmiddag vond de ceremoniële opening plaats. Teamchef Rahim Sahin vertelde over de totstandkoming van dit bureau, het proces dat daaraan voorafging en de inrichting van het nieuwe onderkomen. Hierbij zijn de wensen van de collega’s die hun intrek nemen in het gloednieuwe gebouw als uitgangspunt meegenomen. De bouw nam ruim een jaar in beslag.

Met de komst van dit politiebureau in Winsum (gemeente het Hogeland), behoudt het basisteam Ommelanden-Noord twee standplaatsen. Samen met het bureau in Delfzijl (gemeente Eemsdelta) wordt er op deze manier gezorgd voor optimale dienstverlening in het gehele werkgebied van het basisteam. Het bureau in Winsum is net als in Delfzijl een volwaardig politiebureau, dat open is voor bezoekers – ook zonder afspraak – en waar agenten hun diensten beginnen. Ook zijn er een aantal cellen en kunnen er dus aanhoudingen worden afgehandeld.

Teamchef Rahim Sahin is blij met het nieuwe bureau: “Het is een prachtige plek geworden waar vakmanschap en verbondenheid samenkomen. En waar wij samen met inwoners en onze partners werken aan veiligheid, verbinding en vertrouwen.”

Uithuizen blijft politielocatie

Naast de politiebureaus in Winsum en Delfzijl hebben we politieposten in Bedum, Leens, Loppersum, Appingedam. Met de komst en de opening van het nieuwe bureau in Winsum, betekent dat de politielocatie in Uithuizen geen inloopfunctie meer heeft. De locatie blijft beschikbaar als politiepost, waar u op afspraak langs kunt komen. U kunt via 0900-8844 een afspraak maken met bijvoorbeeld de wijkagent. De veranderingen hebben geen gevolgen voor de hoeveelheid politiemensen op straat of voor de aanwezigheid van uw wijkagent; hij of zij blijft in de buurt.

Aangifte doen

Wist u dat u in veel gevallen heel eenvoudig vanuit huis digitaal aangifte kunt doen? Op www.politie.nl/aangifte leest u daar meer over. Een aangifte inplannen kan bij de collega’s van ons servicecentrum, via 0900-8844. Zij staan ook 24/7 klaar voor andere vragen en meldingen die geen spoed hebben. In geval van nood, gevaar of heterdaad belt u altijd 112!

Op de hoogte blijven van de activiteiten van het basisteam? Ze zijn te volgen via Facebook en Instagram (Politie Ommelanden-Noord).

Foto's