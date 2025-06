‘Er is geen leven meer in huis’ zegt Moeder van in Stad gedode Gianny-Davey (+Video)

Groningen – Gillian Boezerman, de moeder van de 12-jarige Gianny-Davey die eind december vorig jaar dood werd gevonden in een woning in Stad, spreekt voor het eerst over het verlies van haar zoon. Diens vader zit vast en wordt verdacht van moord zegt RTV Noord dinsdag.

Gianny-Davey was een weekendje bij zijn vader in de kerstvakantie. De jongen woonde bij zijn moeder in Amsterdam-Zuidoost. Daar leeft hij nog steeds in haar huis en hart. ‘Elke ochtend ga ik naar zijn kamer waar ik een eertafel gemaakt heb. Daar praat ik tegen hem en doe ik een gebedje.’ Lees ook archief 112Groningen.

‘Dit is een ander soort pijn’

Ze vertelt haar verhaal aan de Amsterdamse zender AT5(reportage). Ze wil nadrukkelijk niet praten over de rechtszaak en de verdachte. Ze wil zich concentreren op het verwerken van dit verdriet. ‘Ik heb gewoon nog nooit zo’n pijn gevoeld in mijn hart. Je hebt weleens liefdesverdriet of pijn dat iemand je wat aandoet. Maar dit is echt een ander soort pijn’, vertelt ze aan AT5.

