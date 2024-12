Groningen – In een woning aan de Blekerslaan in de Oosterpoort in Groningen is zondag rond 14:00 uur een kind van 12 jaar overleden aangetroffen onder verdachte omstandigheden.

De politie heeft één persoon (een man van 45 jaar oud) aangehouden, de politie is ter plaatse en er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de jongen is overleden. Het is nog niet bekend of het de vader is.

