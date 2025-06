Politie gaat uit van mogelijke gerichte actie na vondst explosief

Groningen – De politie deed vandaag onderzoek na de vondst van een explosief in Groningen. Uit onderzoek is gebleken dat het explosief er mogelijk doelbewust is achtergelaten.

Rond 10.30 uur kreeg de politie melding van een bewoner die een explosief aantrof nabij een woning aan de Camphuysenstraat in Groningen. Agenten ging ter plaatse en startten direct een onderzoek.

Onderzoek door Explosieven Opruimingsdienst Defensie

De omgeving werd ruim afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse. Nadat zij onderzoek verrichtten aan het voorwerp, bleek het te gaan om een daadwerkelijk explosief. De EOD heeft het voorwerp veiliggesteld, vervoerd en elders tot ontploffing gebracht.

Gerichte actie

De politie doet nader onderzoek naar wie verantwoordelijk is of zijn voor het achterlaten van het explosief en wat het motief hiervoor is geweest. Op basis van eerste informatie lijkt het mogelijk te gaan om een gerichte actie op een woning in de nabij omgeving. De politie heeft contact met de bewoner en deze is vanuit veiligheidsoverwegingen elders ondergebracht.

Mogelijk verband

Het politieonderzoek gaat door. Eén van de scenario’s die wordt onderzocht is een mogelijk verband met het incident wat op vrijdag- op zaterdagnacht plaatsvond aan de Zonnelaan, waarbij een 24-jarige man uit Groningen zwaargewond is geraakt. Hier werd gisteren een 25-jarige man uit dezelfde woonplaats voor aangehouden.

Weet u meer?

Dit politie wil graag meer informatie van mensen die (mogelijk) meer weten over het explosief en wie deze heeft achtergelaten. Ook ontvangt de recherche graag meer tips over mensen die iets weten over de eventuele aanleiding. Heeft u informatie? Neem dan contact op met 0900-8844. Deelt u liever anoniem informatie? Bel dan met 0800-7000.

