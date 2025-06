Mogelijk conflict leidt tot ernstige aanrijding en vermoedelijk steekincident op de Zonnelaan in Groningen

Groningen – De politie doet onderzoek naar een ernstige aanrijding tussen een voetganger en automobilist op zaterdag 7 juni omstreeks 02:30 uur op de Zonnelaan in Groningen. Hierbij raakte een 24-jarige man uit Groningen ernstig gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Mogelijk ging het om een onderling conflict.

De meldkamer kreeg omstreeks 02:30 uur een melding van een aanrijding tussen een auto en een persoon op de Zonnelaan. Eenmaal ter plaatse troffen agenten het slachtoffer ernstig gewond aan.

Tijdens medische hulpverlening ter plaatse, bleek de man vermoedelijk ook slachtoffer van een steekincident. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie is direct na het incident een onderzoek gestart. Zo doen ze sporenonderzoek, spreken ze met getuigen en bekijken ze camerabeelden vanuit de omgeving.

Getuigen gezocht

Om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd, is de politie in het onderzoek op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie over het mogelijke conflict of het incident hebben. Ook zijn we op zoek naar beelden, waar mogelijk iets op te zien is, ook voorafgaand aan het incident. Heeft u iets gezien of gehoord?

Of bent in bezit van (deurbel)camerabeelden? Neem dan contact met de politie op. Dat kan door te bellen met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Foto's