EOD brengt ‘granaat’ tot ontploffing

Groningen – De politie heeft vanochtend onderzoek gedaan aan de Camphuysenstraat in Groningen. Dit naar aanleiding van de vondst van een verdacht voorwerp. De omgeving is afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het voorwerp onderzocht.

Daaruit is gebleken dat het gaat om explosief materiaal, dit is elders door de EOD tot ontploffing gebracht. De politie doet onderzoek naar wie dit materiaal heeft achtergelaten en wat de aanleiding is geweest.

Heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de Camphuysenstraat afgelopen nacht of vanochtend? Heeft u andere informatie die mogelijk verband houdt met dit incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

