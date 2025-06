Delfzijl: Politie houdt tweede verdachte(43) aan voor schietpartij Koningsdag

Delfzijl – De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in verband met de schietpartij op Koningsdag in Delfzijl. Het gaat om een 43-jarige man uit de gemeente Eemsdelta.

Aan het einde van de middag ontstond er een chaotische situatie rond de Waterstraat in het centrum van Delfzijl. Vanuit een auto werd er geschoten op een ander voertuig.

In de omgeving zijn kogelhulzen aangetroffen en in een nabijgelegen appartementencomplex sloegen kogels in op ramen en muren. Dat meldt RTV Noord(+meer informatie)

