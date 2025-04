Delfzijl – Zaterdagmiddag is er geschoten aan de Waterstraat in Delfzijl, ter plaatse is het plein nabij de Chinees.

Op de straat lagen kogelhulzen, ook zitten er meerdere kogelgaten in een raam van een appartementencomplex. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. 1 persoon raakte gewond meldt de politie.

Heeft u iets gezien, of weet u meer dan komen we graag met u in contact. Dat kan via 0900-8844 maar kan ook anoniem via M. Meld misdaad anoniem 0800-7000.

Foto's