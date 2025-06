Hof houdt vast aan werkstraf voor docent (52) die seks had met studente (26)

Een 52-jarige voormalig docent heeft in hoger beroep opnieuw 180 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd gekregen, omdat hij seks had met een kwetsbare studente. Dat gebeurde tijdens een project waarbij studenten werkten aan een zonneauto. Dat meldt Oogtv.nl vrijdagmiddag.

De 26-jarige studente had in 2021 persoonlijke en mentale problemen. Op advies van de toenmalige teamleider van het zonneraceteam stapte de studente naar de docent (die fungeerde als ’teamcoach’) om haar te helpen. Hoewel de coach de vrouw adviseerde naar een psycholoog te gaan, gingen de gesprekken door. Tijdens zo’n gesprek had de man seks met de studente.

Twee jaar geleden stond de man al in de Groningse rechtbank, nadat de studente aangifte deed. Ook toen veroordeelde de rechtbank de docent tot een taakstraf van 180 uur. Maar de ‘coach’ houdt vol dat de seks met de studente volledig vrijwillig was en stapte daarom naar het gerechtshof voor een nieuw oordeel.

De advocaat van de man droeg aan dat er geen officiële hulpverleningsrelatie was, omdat hij geen officieel therapeut of behandelaar was voor de vrouw. Maar het hof ziet dat anders. De man was docent en studiecoach en wist hoe kwetsbaar de studente was. Ze kwam specifiek naar hem voor hulp. Hij had moeten weten waar de grens lag, oordeelde het hof.

