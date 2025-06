Lauwersoog – Een pakketbezorger en een personenauto zijn donderdagmiddag met elkaar in botsing gekomen in de haven van Lauwersoog. Bij het ongeluk raakte één persoon gewond meldt RTV Noord.

Het slachtoffer is na behandeling per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hoogezand

Hoogezand – Bij een aanrijding op de Burgemeester van Rooijenstraat in Hoogezand is een gewonde gevallen bij een aanrijding. Wat er precies is gebeurd is niet bekend zegt RTV Noord.

