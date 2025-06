Groningen – Aan de Tjerk Bolhuisstraat is in de nacht van woensdag op donderdag een auto volledig uitgebrand. De auto stond deels onder een woning. De woning raakte hierdoor ook beschadigd.

Over de oorzaak van de brand is niks bekend. De politie doet hier onderzoek naar. Detail: Vorig jaar op 26 mei 2024 stond ook een auto in brand bij hetzelfde adres meldt de fotograaf.

Foto's

