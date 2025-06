Getuigen gezocht i.v.m. een mishandeling in Roden

Roden – De politie is op zoek naar getuigen en/of beelden van een conflict en mishandeling die zondag 1 juni 2025 omstreeks 02:50 uur heeft plaatsgevonden aan de Raadhuisstraat in Roden. Hierbij raakte een 24-jarige man uit Leek gewond.

Omstreeks 03:00 uur kreeg de politie melding van een conflict. Eenmaal ter plaatse troffen zij het slachtoffer aan ter hoogte van de Touwslager. Even later konden er twee verdachten worden aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het incident. Het gaat om een 22-jarige man uit Roden en een 22-jarige man uit Schoonoord. Na verhoor zijn zij heengezonden, maar blijven wel verdachten in het onderzoek.

Om uit te zoeken wat er precies is gebeurd in de nacht van zaterdag 31 mei op zondag 1 juni aan de Raadhuisstraat in Roden, is de politie op zoek naar getuigen die iets gezien/gehoord hebben en of in bezit zijn van beelden waar mogelijk iets op te zien is.

Bent jij getuige geweest of heb jij meer informatie over dit incident? Weet jij wie betrokken is geweest bij het incident? Of heb je iemand horen praten over de mishandeling? Neem dan contact met ons op! Dat kan via telefoonnummer 0900-8844. Je kunt je informatie natuurlijk ook anoniem delen via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Vermeld daarbij het registratienummer 2025142765.

Foto's