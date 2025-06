OM eist gevangenisstraffen in onderzoek naar georganiseerde vorm van synthetische drugshandel in Kiel-Windeweer

Kiel-Windeweer – Vier dagen verdachten, waarvan er drie op 3 juni in de rechtbank in Groningen verschenen, horen straffen tegen zich eisen voor het deelnemen aan een georganiseerde vorm van synthetische drugshandel in Kiel-Windeweer, het dumpen van drugsafval, het wegmaken van een lichaam en witwassen. Het gaat om een man en een vrouw uit Kiel-Windeweer in de leeftijd van 71 en 68, een man van 68 uit Nieuwe Scheemda en een 29-jarige man die niet op de zitting aanwezig is.

De officier: “Op zondagmiddag 21 augustus 2022 wordt in Kielwindeweer aan de Nieuwe Compagnie een niet meer in werking zijnd drugslab aangetroffen. In het strafrechtelijk onderzoek dat vervolgens wordt opgestart, wordt – zowel letterlijk als figuurlijk – een beerput open getrokken. Tot ontsteltenis van velen bevindt zich in die put het lichaam van een eerder als vermist opgegeven man. Het dossier laat een beeld zien van betrokken personen die grenzen over gaan, waarbij vooral het eigen belang voorop lijkt te staan. Zaken die het daglicht niet kunnen verdragen worden verzwegen of worden weggestopt.”

Op de tenlastelegging van de hoofdverdachte staan tien feiten. Deze feiten hangen veelal met elkaar samen, maar deels is ook sprake van samenloop. Het onderzoek richtte zich op het aanwezig hebben van een synthetisch drugslab met alle handelingen die daarbij komen in Kiel-Windeweer, het wegmaken van een lichaam, diefstal van elektriciteit en het vernielen/beschadigen van het elektriciteitswerk, diverse milieudelicten, waaronder het dumpen van drugsafval in Leek en Roden en witwassen.

Statement

Het OM: “Het is een feit van algemene bekendheid dat de vervaardiging van en handel in synthetische drugs in handen is van grote, georganiseerde criminele verbanden die daarmee grote winsten maken en hun belangen in deze handel en productie beschermen met (grof) geweld en bedreiging met geweld. Verdachten hebben door hun handelen bijgedragen aan een georganiseerde vorm van drugscriminaliteit die de laatste jaren in ons land grote vormen heeft aangenomen en die leidt tot ondermijning van de Nederlandse samenleving.

Het is ook een feit van algemene bekendheid dat het gebruik van synthetische drugs een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid vormt.”

In het onderzoek op het terrein in Kiel-Windeweer waar diverse schuren en zeecontainers worden aangetroffen, vindt de politie twee ruimtes waar de productie van amfetamines zou hebben plaatsgevonden. Over het hele terrein verspreid liggen aan productie gerelateerde goederen, zoals jerrycans, gasbranders maar ook drugsafval. Een uitgebreid onderzoek volgt.

Wegmaken lichaam

Welke risico’s de chemische stoffen hebben, die worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs, is in deze zaak pijnlijk duidelijk geworden. Tijdens het onderzoek wordt op het terrein in één van de aanwezige putten een stoffelijk overschot aangetroffen. Het blijkt het lichaam te zijn van een man die werkte in het drugslab. Het OM gaat uit van een overlijden door intoxicatie met chemische stoffen. Zijn dood op zich valt niemand strafrechtelijk gezien te verwijten. Wel valt het aan de 71-jarige verdachte te verwijten dat hij het lichaam heeft weggemaakt.

De officier: “Het wegmaken van het stoffelijk overschot is niet alleen strafbaar, maar ook moreel verwerpelijk. De wijze waarop het lichaam is weggemaakt (gedumpt in een put met drugsafval) is respectloos en mensonterend. Verdachte handelde alleen in zijn eigen belang, uit vrees voor ontdekking van het drugslab. Ook heeft hij het opsporingsonderzoek naar de vermissing van de man gefrustreerd waardoor de nabestaanden weken in onzekerheid hebben verkeerd over zijn lot. En hij heeft de nabestaanden de kans ontnomen om op een normale menswaardige en gedenkwaardige wijze afscheid te nemen van hun dierbare. De wijze waarop met het lichaam van de man is omgegaan, heeft bovendien de samenleving geschokt.”

Milieudelicten

Het OM acht de 71-jarige verdachte uit Kiel-Windeweer en de 68-jarige verdachte uit Nieuw Scheemda schuldig aan het plegen van meerdere milieudelicten. Forensisch onderzoek en bemonstering van de bodem op het perceel aan de Nieuwe Compagnie in Kielwindeweer geeft aan dat de Wet Bodembeheer en de Wet milieubeheer zijn overtreden.

Een aantal maanden voor het aantreffen van het drugslab worden in Norg en Roden dumpingen van drugsafval geconstateerd die naar later blijken onmiskenbaar afkomstig zijn van het drugslab van verdachten. Het gaat om 16 blauwe jerrycans van 20 liter in Norg en 32 blauwe jerrycans van 20 liter in Roden waarin restanten zitten in van producten die gebruikt worden bij de vervaardiging van synthetische drugs. De kosten voor het opruimen en vernietigen van het op het terrein van verdachte aangetroffen drugslab en het afval in de putten is vastgesteld op € 104.928,78. De politie verzoekt het OM om deze kosten op verdachte te verhalen.

Het OM: “Dumpingen van drugsafval zijn een groot maatschappelijk- en veiligheidsprobleem geworden. Het moge duidelijk zijn dat het dumpen van deze troep aanzienlijk risico’s oplevert voor de natuur en voor de openbare volksgezondheid. Bovendien worden politiemedewerkers, brandweermedewerkers en toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor het opsporen en opruimen van het chemische afval blootgesteld aan ernstige gezondheidsrisico’s.”

Witwassen

De man en de vrouw uit Kielwindeweer worden verdacht van witwassen van een geldbedrag dat vermoedelijk van een misdrijf afkomstig is. In een periode van ruim anderhalf jaar hebben zij de beschikking gehad over een aanzienlijke hoeveelheid contant geld dat niet in verhouding staat tot de vastgestelde legale inkomsten. Het totaal aan cash geld dat volgens het OM in ieder geval vanaf begin 2021 tot medio 2022 voorhanden is geweest bedraagt ruim € 42.000 en dat is ruim 2,5 keer het jaarinkomen waar zij volgens de administratie de beschikking over hebben.

Strafeisen

De 71-jarige verdachte is volgens het OM betrokken geweest bij de voorbereiding, de uitvoering én de afhandeling van de productie van amfetamine Daar komt bij de verdenking van het wegmaken van het lichaam, de afvaldumpingen en het witwassen. Een forse straf is wat het OM op zijn plaats en eist vijf jaar gevangenisstraf. Daarnaast verzoekt de officier de rechtbank aan verdachte de verplichting op te leggen om de door de staat gemaakte kosten voor het opruimen te vergoeden. De handelingen van de 68-jarige verdachte uit Nieuw Scheemda zijn beperkter. De bewezenverklaring gaat uit van medeplichtigheid die bestaat uit een beperkt aantal handelingen. Hij hoort een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en aftrek van voorarrest tegen zich eisen.

De rol van de 29-jarige verdachte wordt aangemerkt als uitvoerder. Een eis van 18 maanden gevangenisstraf acht het OM passend. De 67-jarige vrouw, die wordt verdacht van witwassen zou wat het OM betreft bestraft moeten worden tot een werkstraf van 240 uur.

