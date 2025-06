Geen vervolging voor vrienden slachtoffer dodelijke schietpartij in Haddingestraat

Groningen – Twee mannen uit Leeuwarden worden niet vervolgd voor het gooien van voorwerpen naar Jarich M., de schutter die André Tromp tijdens een opstootje in juli 2022 doodschoot in de Haddingestraat.

Volgens DvhN bepaalde het OM deze woensdag dat de twee mannen al zwaar getroffen zijn door het incident, waarbij hun vriend om het leven kwam. Ze raakten ook zelf gewond bij het incident.

Tromp was met ongeveer vijftien vrienden uit Leeuwarden in Groningen voor een vrijgezellenfeest. De groep raakte verwikkeld in een ruzie met M. Na de ruzie vertrok M. op de fiets en haalde zijn auto en een vuurwapen op. Nadat M. opnieuw de kroeg in ging, liep de ruzie uit de hand. Dat leidde uiteindelijk tot de dodelijke schietpartij.

M. verklaarde na zijn aanhouding dat hij werd geschopt en geslagen door de groep Friese feestgangers en dat hij daarom geen andere uitweg zag dan van zich af te schieten.

Justitie stelde vast dat twee Leeuwarders, 32 en 61 jaar oud, ook voorwerpen naar de schutter gooiden. Het OM vindt daarom wel dat de mannen schuldig zijn aan het belagen van M., maar dat ze al zwaar zijn getroffen door het verlies van hun vriend. De mannen raakten daarnaast zelf ook gewond door het incident. Het OM kiest er daarom voor geen straf op te leggen.

M. werd eind 2023 veroordeeld tot veertien jaar cel voor de dood van Tromp. De schutter ging in hoger beroep tegen deze straf. Het Openbaar Ministerie heeft in dit hoger beroep opnieuw zestien jaar cel geëist tegen Jarich M. De rechtbank doet donderdag uitspraak in deze zaak.

