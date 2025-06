Groningen – In twee garageboxen naast een woning aan de Klerkstraat heeft woensdag op donderdagnacht een uitslaande brand gewoed.

De schade die ontstond is groot. Over de oorzaak van de brand is niks bekend. Lees ook updates VR Groningen.

Door een snelle inzet van de eenheden ter plaatse hebben ze de brand beperkt weten te houden tot in de garage’s.

