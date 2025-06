Termunten – De politie in Groningen is op zoek naar de bestuurder van een auto die in de nacht van dinsdag op woensdag was gecrasht langs de Kloosterlaan bij Termunten. Toen agenten ter plaatse kwamen, bleek de bestuurder spoorloos verdwenen. Opmerkelijk was dat de ruiten van de auto waren ingeslagen.

Volgens een politie woordvoerder waren er verder geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Het onderzoek gaat door.

Foto's