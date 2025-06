Zeer grote brand Semstraat Stadskanaal, er was even kans op overslag naar kerkgebouw (Video)

Stadskanaal – De brandweer is woensdagochtend rond 10:00 uur gealarmeerd voor een brand aan de Semstraat in Stadskanaal.

Omdat de brand uitslaand is en het bijgebouw aan de kerk vast zit is er uit voorzorg opgeschaald naar middelbrand. Een extra tankautospuit en een hoogwerker komen ter plaatse. Zie VR Groningen voor updates.

Al snel werd zeer grote brand gegeven. Hier een foto van RTV1.

Update: De brand dreigde over te slaan naar het kerkgebouw. Ze proberen dit te voorkomen en hebben opgeschaald naar zeer grote brand. Meerdere blusvoertuigen uit Groningen en Drenthe zijn onderweg.

Bij de brand komt veel rook vrij die in de directe omgeving voor overlast kan zorgen. Heb je last van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk je mechanische ventilatie uit.

Update 2: De inzet van zoveel blusvoertuigen heeft effect. Het vuur is onder controle en zojuist is het sein brand meester gegeven. Het vuur is nog niet uit maar er is geen kans meer op uitbreiding. Ze hebben brandoverslag naar de kerk kunnen voorkomen.

