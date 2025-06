Brand in matras bij azc Ter Apel

Ter Apel – Een brandmelding bij het asielzoekerscentrum (azc) aan de Ter Apelervenen in Ter Apel heeft dinsdagavond voor de nodige commotie gezorgd. De brandweer schaalde de situatie aanvankelijk op naar ‘grote brand’, omdat er mogelijk een persoon werd vermist en sprake was van flinke rookontwikkeling in een woning op het terrein.

Bij aankomst bleek de situatie echter minder ernstig dan gevreesd. In de betreffende woning stond een matras in brand, maar het vuur was snel onder controle. Van een vermissing bleek uiteindelijk geen sprake.

Foto's