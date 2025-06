Toename van het aantal diefstallen van motoren in Groningen

Groningen – De politie ziet in de stad Groningen de laatste maanden een toename van het aantal diefstallen van motoren. Het gaat om ruim twintig diefstallen in de laatste drie maanden. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de drie maanden daarvoor.

Ze zien dat de diefstallen voornamelijk plaatsvinden vanuit parkeergarages, bij parkeerplaatsen van onder meer hotels en de openbare weg. De politie onderzoekt de diefstallen van de motoren.

Wat kun je doen tegen diefstal van je motor?

– Stal je motor indien mogelijk altijd in een goede garage of stalling – Gebruik uitsluitend goede sloten – Laat een alarmsysteem monteren – Zorg dat er in je motor een startonderbreker is gemonteerd. Dit beveiligingssysteem zorgt ervoor dat de motor niet start zonder de juiste sleutel. – Monteer in je motor een voertuigvolgsysteem met GPS. Hierdoor kan de politie na een eventuele diefstal traceren waar je voertuig zich exact bevindt.

Wees alert op verdachte situaties. Vertrouw je het niet? Bel dan de politie. Bij een heterdaad situatie, bel dan direct 112. Doe altijd aangifte als je motor gestolen is.

Foto's