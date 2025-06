Oplichtingszaak in Grootegast en Aduard, getuigen gezocht

Aduard – Op vrijdag 30 mei 2025 zijn er twee oplichtingszaken geweest in Grootegast en Aduard.

In Grootegast aan de Klinckert werd een 88 jarige bewoonster gebeld dat er wat mis was met haar bankrekening. De beller zou de politie langs sturen die haar spaargeld zou komen ophalen.

Omstreeks 18:00 is er een persoon bij haar aan de deur geweest.

Deze persoon was:

– Blank;

– Ongeveer 1.70m;

– Slank;

– Donkerblond, kort, stijl haar;

– Een lichtere broek;

– Een vrij licht shirt met een merk aan de zijkant, onbekend wat voor merk;

– Sprak algemeen beschaafd Nederlands, zonder accent

De man is met een geldbedrag de woning uitgegaan. In Aduard aan de Hamsterdreef werd een 81 jarige bewoner gebeld door iemand die zei van de politie te zijn. Er werd gezegd dat er twee personen in de buurt waren gecontroleerd die het adres van de bewoner bij zich hadden. Ook hadden ze gezegd dat er een virus op zijn bankrekening was gevonden. Zijn bankpas zou worden opgehaald door een politieagent in burgerkleding. Deze persoon is even later ook bij de bewoner in de woning geweest. Dit zal omstreeks 17:30 uur zijn geweest. – licht getint – zwarte krulletjes – mogelijk ook nog een kort baardje – 1.85 meter lang – tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij sprak goed Nederlands.

De bewoner heeft zijn bankpas meegegeven en even later bleek dat er mee gepind was. Mogelijk heeft iemand informatie over deze beide zaken of heeft iemand camerabeelden waar de personen mogelijk op staan?

Meld u dit dan via 0900-8844.Anoniem melden mag ook via 0800-7000 of via M.

Foto's

Deel dit artikel