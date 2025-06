Politie onderzoekt dumping mogelijk drugsafval in Oudeschip (update)

Oude schip – De politie doet onderzoek naar ruim 100 vaten met mogelijk drugsafval die zijn gedumpt aan de Derk Luddesweg in Oudeschip. De politie komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of gehoord, of die iets weten over deze dumping.

De dumping werd ontdekt op maandag 2 juni. Er werden ruim 100 vaten met vloeistof aangetroffen. De Forensische Opsporingsdienst is diezelfde middag begonnen met onderzoek naar de vaten om te bepalen of het om drugsafval gaat.

Heeft u informatie? Neem contact met ons op

Heeft u iets gezien of gehoord op zondag 1 of maandag 2 juni? Heeft u mogelijk camerabeelden waarop op deze dagen of nacht iets verdachts te zien is? Of weet u meer over deze afvaldumping? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt dit ook melden via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Schadelijk voor mens, dier en natuur

Dumpingen van drugsafval zijn gevaarlijk omdat de stoffen zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig kunnen zijn. Ook kunnen de chemicaliën in het grondwater terechtkomen wat leidt tot waterverontreiniging, met schadelijke gevolgen voor mensen en dieren in de omgeving.

Foto's