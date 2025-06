Ambulancezorg Groningen wint landelijke reanimatiewedstrijd: “Wat een topprestatie”

Groningen – Ambulancezorg Groningen heeft dinsdag de Venticare Reanimatie Competitie Ambulance gewonnen. De wedstrijd werd gehouden in het 1931 Congrescentrum in Den Bosch. Dat meldt OOGTV.nl

De wedstrijd wordt jaarlijks gehouden tijdens Venticare Live dat twee dagen duurt. Het evenement is bedoeld voor medewerkers in de acute zorg, waarbij er workshops, discussies, panelgesprekken en netwerkbijeenkomsten plaatsvinden. Eén van de onderdelen is de reanimatiecompetitie. “Een deelnemend team neemt een eigen, volledig uitgeruste ambulance mee”, laat de organisatie weten. “Deze ambulance wordt tijdens het scenario dat wordt voorgelegd, naar binnen gereden. Het team wordt tijdens het scenario beoordeeld door een deskundige jury.”

Tien deelnemers

In totaal deden er bij deze editie tien ambulanceteams mee. Namens Ambulancezorg Groningen waren Jolien, Jonna, Roderick en Sanne naar Brabant afgereisd. Zij namen het op tegen collega’s van bijvoorbeeld RAV Friesland, Kijlstra Ambulancezorg, RAV Brabant MWN en Ambulancezorg Veiligheidsregio Gelderland Zuid. RAVU Utrecht, de winnaar van vorig jaar, was ook aanwezig. Zij behaalden toen de eerste prijs en dat succes bracht hen uiteindelijk naar de Europese Reanimatie Competitie in Athene.

“Wat een topprestatie”

De jury beoordeelde dat Groningen dit jaar het beste had gepresteerd. Het is niet voor het eerst dat Ambulancezorg Groningen met de eerste prijs naar huis gaat: in 2019 wisten ze ook al eens de competitie te winnen. “Wat een topprestatie”, laat Ambulancezorg Groningen in een reactie weten. “Wij zijn enorm trots. Wij feliciteren Jolien, Jonna, Roderick en Sanne met deze fantastische overwinning.” Het congres duurt nog tot en met woensdag. Op de laatste dag wordt er een reanimatiewedstrijd voor ziekenhuizen gehouden. Eén van de deelnemende teams is het UMCG.

