Politiebureau Winsum wordt 11 juni feestelijk geopend

Winsum – Het gloednieuwe politiebureau aan de Middenstip in Winsum wordt op woensdag 11 juni officieel en feestelijk geopend. Het basisteam Ommelanden-Noord heeft hiermee twee volwaardige politiebureaus, in Winsum en Delfzijl, voor een optimale dienstverlening in het werkgebied.

Het voormalige politiebureau in Uithuizen aan het Kerkplein wordt een politiepost. Hier kunt u op afspraak in gesprek met de wijkagent via 0900-8844. De nieuwe locatie in Winsum is geopend van maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 uur. Voor een afspraak om aangifte te doen kunt u ook bellen met 0900-8844.

Op woensdag 11 juni 2025 is de officiële opening van het politiebureau in Winsum. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst heten wij u van harte welkom met een hapje en een drankje. Ook is het mogelijk om onze nieuwe locatie te ontdekken. Onze collega’s staan daar klaar om u alles te vertellen en te laten zien van het politiebureau.

Waar: Middenstip 1, Winsum

Wanneer: woensdag 11 juni tussen 14:00 en 17:00 uur.

Aanmelden is niet nodig!

Let op: parkeergelegenheid is beperkt.

