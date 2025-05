Groningen – Op Hemelvaartsdag is een auto uit de bocht gevlogen op de N370 in Groningen, in de beruchte ‘Mariokartbocht’.

Sinds de opening van deze verbindingsbocht tussen Ring Zuid en West zijn er al meerdere incidenten geweest. Als reactie hierop heeft Aanpak Ring Zuid in april een nieuwe asfaltlaag aangebracht.

