Beerta – Een automobilist is donderdag op vrijdagnacht rond 01:00 uur bij de Ombocht in Beerta van de weg geraakt en met zijn voertuig in een sloot terechtgekomen.

De bestuurder was ongedeerd en wist zelf uit de auto te komen. De toedracht is niet bekend. Een bergingsbedrijf kwam voor afsleep van de auto.

