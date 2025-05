Vanaf 27 mei twee extra mobiele flitspalen langs provinciale weg

Regio – Het Openbaar Ministerie, de politie en provincie Groningen hebben drie nieuwe locaties aangewezen voor een mobiele flitspaal langs de provinciale weg. Vanaf 27 mei controleren twee ‘flexflitsers’ afwisselend op snelheid in Zevenhuizen, Kiel-Windeweer en Nieuwolda. Afgelopen week stond er 1 vlakbij de Hoornseplas.

De flexflitsers worden ingezet op drie locaties in de provincie Groningen:

De Oudestreek in Zevenhuizen (N979). Binnen de bebouwde kom is de maximale toegestane snelheid 50 km/u. Uit metingen blijkt dat 85% van het verkeer 69 km/u of harder rijdt.

De Kielsterachterweg in Kiel-Windeweer (N385), ter hoogte van de kruising met de Semsstraat (Drenthe). Buiten de bebouwde kom is de toegestane snelheid 80 km/u. Uit metingen blijkt dat 85% van het verkeer 97 km/u of harder rijdt.

De Gereweg in Nieuwolda (N362). Buiten de bebouwde kom is de toegestane snelheid 80 km/u. Uitmetingen blijkt dat 85% van het verkeer 93 km/u of harder rijdt.

Flexibel en duurzaam

De flexflitser controleert 24 uur per dag op de maximumsnelheid. De flitspaal staat ongeveer twee maanden op dezelfde plek, wordt daarna verplaatst en komt later terug. Op deze manier kan relatief eenvoudig op meerdere plekken in de provincie gecontroleerd worden op de snelheid. De flitser werkt twee maanden lang op accu’s waardoor er geen stroomvoorziening nodig is.

Meer flexflitsers

Sinds januari 2023 rouleert eenzelfde flitspaal op de provinciale weg tussen Grijpskerk en Sebaldeburen (N388), Kropswolde (N386) en de wijk Lewenborg (N360). In mei 2024 kwam er een flitspaal bij voor twee gemeentelijke locaties: de Westerstraat in Ter Apel en de Paterswoldseweg in Groningen.

Effect meten

De effecten van de flitspalen op de locaties langs de provinciale weg worden in kaart gebracht en gepubliceerd op De Staat van Groningen. Hier is te zien dat zodra er een flexflitser staat, de snelheid naar beneden gaat. In sommige gevallen gaat de snelheid ook omlaag als de flitser er niet staat. Weggebruikers lijken zich bewust van de kans op handhaving. Ook andere informatie, zoals gegevens over het innen van boetes door het Centraal Justitieel Incasso Bureau, wordt gebruikt om het effect van de flexflitsers te evalueren met het Openbaar Ministerie en de politie.

Foto's