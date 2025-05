Winschoten – Donderdagmiddag Hemelvaartsdag rond 12:05 uur kreeg de politie via P2000 een melding van een steekincident aan de St. Vitusstraat in Winschoten. Daarbij raakte een persoon gewond aan een arm melden getuigen. Een ambulance kwam ter plaatse.

Volgens een woordvoerder van de politie betrof het een geweldsincident. Over de toedracht is op dit moment nog weinig bekend. De politie is ter plaatse en doet onderzoek in de woning. Meer informatie ontbreekt verder.

Foto's