Nieuwe Pekela – Hemelvaartsdag om 11:25 uur is er een brand uitgebroken in een woning aan de Lindenlaan in Nieuwe Pekela. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Naast de brandweer werd ook een traumahelikopter ingezet. De bewoner raakte vermoedelijk gewond bij de brand. Nader info ontbreekt verder.

