Illegale fuiken ontdekt in nationaal park Lauwersmeer

Lauwersmeer – Afgelopen maandag voerden Groene BOA’s van de FUMO, samen met een inspecteur Natuur van de provincie Groningen en BOA’s van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), een controle uit in het Natura2000 gebied Lauwersmeer, tevens nationaal park.

Ze constateerden dat er beroepsmatige schietfuiken waren uitgezet op een plek waar dat niet is toegestaan. Ook waren deze fuiken niet voorzien van otterwerende maatregelen. Ze hebben de fuiken in beslag genomen en maken proces-verbaal op.

De illegaal gevangen vis (voornamelijk paling) werd vrijgelaten. Het Lauwersmeer is een belangrijk gebied als het gaat om vismigratie en de voortplanting van verschillende vogel- en vissoorten.

Ook leven er in dit gebied otters. Daarom is het belangrijk dat er maatregelen worden genomen zoals stopgrids (rasters in fuiken).

Deze voorziening voorkomt dat een otter verstrikt kan raken in de fuik en als gevolg daarvan verdrinkt.

Toezicht in het Lauwersmeer gebied wordt door meerdere partijen uitgevoerd. Ieder vanuit zijn eigen specialisatie en in nauwe samenwerking met elkaar.

Foto's