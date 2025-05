Hoogezand – Donderdagmiddag is een auto volledig uitgebrand op de Troelstralaan in Hoogezand. De melding kwam rond 12:40 uur binnen bij de brandweer. Er was geen redden meer aan zegt een getuige.

Toen de hulpdiensten arriveerden, stond de auto al volledig in lichterlaaie. De brandweer had het vuur echter snel onder controle. De toedracht is niet bekend.

Foto's