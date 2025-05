Ter Apel – Tussen 16 mei 16:00 uur en 22 mei 09:45 uur is bij een inbraak op de begraafplaats aan de Poortweg 12 een John Deere Gator terreinvoertuig gestolen. Het voertuig draagt kenteken TLH-44-V.

De politie roept getuigen op die iets verdachts hebben gezien of gehoord in deze periode, of die het voertuig sindsdien hebben gezien.

Tips? Bel de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Referentie: BVH-nummer 20251333741

