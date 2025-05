Update: Week na de `zeer grote brand` is de ravage groot in Pekela (foto`s drone)

Oude Pekela – De brand in de opslag van hennepvezelverwerker Hempflax aan de Hendrik Westerstraat in Oude Pekela is inmiddels geblust(zaterdag). De brand, die maandagavond 12 mei rond 20.30 uur uitbrak, hield Pekela dagenlang in zijn greep.

De particuliere bedrijfsbrandweer Falck bleef het weekend paraat om de situatie in de voormalige strokartonfabriek Britannia nauwlettend in de gaten te houden. Ook werd de opslagloods beveiligd om onbevoegde toegang te voorkomen. Foto`s(drone) hieronder van 19 mei.

Vanaf maandag 19 mei bekijken de gemeente Pekela en Hempflax hoe het terrein veilig wordt opgeruimd en afval verantwoord wordt afgevoerd. Er is asbesthoudend materiaal aangetroffen.

Burgemeester Jaap Kuin laat weten opgelucht te zijn dat de brand geblust is en dat de overlast voor inwoners daarmee achter de rug is. “Dankzij de inzet van hulpdiensten, brandweer Falck, Hempflax, andere betrokkenen en het begrip van onze inwoners is een ingrijpende situatie beheerst gebleven. Ze richten ons nu op herstel, zodat we zo snel mogelijk weer vooruit kunnen kijken.” De weg nabij het pand van Hempflax blijft afgesloten. Zie ook archief van de brand 12 mei 2025.

Foto's