Grip; Zeer grote brand bij HempFlax in Oude Pekela

Oude Pekela – Aan de Hendrik Westersstraat in Oude Pekela is maandagavond een melding binnen gekomen van een grote brand bij Hempflax, de meldkamer schaalde al snel op naar zeer grote brand.

In de wijde omgeving was de rook te zien. HempFlax is een Nederlands bedrijf dat vezelhennep teelt en verwerkt.

Ter plaatse was de brand uitslaand. Meerdere korpsen kwamen ter plaatse. De brandweer heeft de brand rond 21:10 uur opgeschaald naar G.R.I.P 1. Updates hier.

De zeer grote brand trekt veel kijkers en daardoor is het erg druk in de omgeving. Om de brand te bestrijden hebben ze veel ruimte nodig, er komen nog meer hulpverleners naar de brand zegt de brandweer.

