Politie inval Hoofdstraat in Tolbert i.v.m. een lopend onderzoek

Tolbert – Aan de Hoofdstraat in Tolbert is de politie maandagmorgen(rond 11:00 uur) ter plaatse in verband met een onderzoek.

Achter op een terrein en in een gebouw wordt druk onderzoek gedaan. Het gaat om een lopend onderzoek meldt de politie. Ook zijn twee hondengeleiders aanwezig om in het pand onderzoek te doen.

Eerder heeft op dit zelfde terrein en in het zelfde pand ook een instap voorgedaan. Dit was toen met betrekking op het verkopen van nepkleding, dit onderzoek is toen gedaan door de FIOD. Of deze actie daar mee te maken heeft is voor nu nog onduidelijk.

