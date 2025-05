Chalet verwoest door brand op voormalig campingterrein in Sellingen

Sellingen – De brandweer is zondagmorgen uitgerukt voor een felle brand aan de Jipsingbourtangerweg in Sellingen. Ter plaatse bleek een chalet volledig in brand te staan.

De brand woedde op het terrein van de voormalige camping Dr. Iembarg. Ondanks de snelle inzet van de brandweer kon het chalet niet worden gered. Het gebouw is volledig verloren gegaan.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De brandweer heeft het vuur onder controle weten te krijgen en is nog enige tijd bezig geweest met nabluswerkzaamheden.

