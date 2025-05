Jeugdbrandweerwedstrijden in Westerkwartier: Spannende landelijke kwalificaties in Nuis en Leek

Westerkwartier – Zaterdag 17 mei stond het Westerkwartier in het teken van de landelijke kwalificatiewedstrijden lage druk voor de jeugdbrandweer. De wedstrijden werden georganiseerd door Jeugdbrandweer Westerkwartier en Jeugdbrandweer Nederland (JBNL) en trokken jeugdbrandweerploegen uit het hele land.

De junioren werden op de proef gesteld met een gesimuleerde brandmelding aan de Zuidhoeksweg in Nuis. Bij een bedrijf stond een machine in brand, waarbij het vuur zich had uitgebreid naar een achtergelegen ruimte. De jonge brandweerlieden moesten snel en adequaat handelen om het vuur onder controle te krijgen en verdere schade te beperken.

Tegelijkertijd moesten de aspiranten aan de slag in Leek, waar zij geconfronteerd werden met een brandende container bij een bedrijf. Ook hier was sprake van doorslag, ditmaal naar een bovenliggende ruimte, wat het scenario extra uitdagend maakte.

Aan het eind van de middag, rond 17:45 uur, maakte burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier de uitslagen bekend. De drie best presterende teams in zowel de categorie junioren als aspiranten hebben zich geplaatst voor de halve finale die zal plaatsvinden in Zwolle.

De dag stond niet alleen in het teken van competitie, maar ook van samenwerking, leerervaringen en vooral de passie van jonge brandweerlieden voor het vak. De organisatie kijkt terug op een geslaagde en sportieve dag.

Uitslag Junioren:

Hoogezand-Sappemeer 1 Hoogezand-Sappemeer 2 Hoogeveen 1

Uitslag Aspiranten:

Hoogeveen Zuid-Grunn 1 Hardenberg

Foto's