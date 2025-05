Meikermis zondag voor de laatste dag geopend (foto’s)

Groningen – De Meikermis in de Groningse binnenstad gaat zondag de laatste dag in. Na elf dagen zwieren en zwaaien wordt de kermis na zondagavond afgebroken.

De kermis vindt plaats op de Grote Markt, Vismarkt en Ossenmarkt. Op de Ossenmarkt vindt traditiegetrouw de nostalgische kermis plaats, met attracties voor jonge kinderen. Er staan onder meer een zweefmolen en spiegeldoolhof. Op de Grote Markt tref je de Airborne, Aviator en de Future Dance aan. Op de Vismarkt vind je een kinderachtbaan en een reuzenrad met een hoogte van vijftig meter.

Over het aantal bezoekers dat de kermis dit jaar bezocht heeft kan nog niets gezegd worden, maar de eerste indrukken zijn, mede vanwege het goede weer, dat het een goede editie is. Vorig jaar trok de kermis 38.000 bezoekers. Voor fotograaf Robert van der Veen was de kermis aanleiding om er een serie foto’s te maken: “De kermisattracties fascineren. De bewegingen, de lampjes, de vrolijke mensen. Daar geniet ik van.”

