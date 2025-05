Brandweerwedstrijden Winschoten: Posten Eelde en Bedum winnen eerste ronde

Winschoten – Zaterdag 17 mei 2025 stond Winschoten in het teken van de eerste ronde van de gewestelijke brandweer vaardigheidstoets brandbestrijding. De dag kende een spannende strijd, waarbij negen korpsen uit het noorden en oosten van het land het tegen elkaar opnamen in een realistisch nagebootst brandscenario.

De brandweerpost Eelde (VR-Drenthe) kwam als beste uit de bus en behaalde de hoogste totaalscore van 1531 punten. Daarmee eindigde het team boven de posten van Kollum (VR-Fryslân) en Finsterwolde (VR-Groningen), die respectievelijk tweede en derde werden.

Realistisch scenario: brand in bar/dancing

De wedstrijden speelde zich af in een nagebootste situatie waarbij brand uitbrak in een bar/dancing in de binnenstad van Winschoten. Een kortsluiting in een koelkast leidde tot een snel uitslaande brand, die zich razendsnel verspreidde door het pand. Meerdere personen zaten vast op de bovenverdieping en het dak, terwijl de omgeving werd bemoeilijkt door rook, paniek en beperkte opstelruimte voor hulpdiensten.

De deelnemende ploegen moesten onder hoge druk slachtoffers redden, de brand bestrijden en tactisch samenwerken. Belangrijke aandachtspunten waren communicatie, risico-inschatting en inzetcoördinatie.

1 Eelde VR-Drenthe 1047 1531 0 2 Kollum VR-Fryslân 1002 1465 0 3 Finsterwolde VR-Groningen 958 1439 0 4 Asperen 2 VR-Gelderland-Zuid 978 1434 0 5 Oude Pekela VR-Groningen 973 1434 0 6 Wehe-den Hoorn VR-Groningen 957 1430 0 7 Uithuizen VR-Groningen 962 1423 0 8 Bergentheim 2 VR-IJsselland 944 1404 0 9 Veenhuizen VR-Drenthe 856 1315 0

De wedstrijd werd georganiseerd onder toezicht van meerdere waarnemers uit onder andere Hoogezand, Loppersum, Beilen en Winschoten.

