Blussen in Oude Pekela inmiddels overgenomen door particulier bedrijf

Oude Pekela – Woensdagmorgen zijn er twee kranen bezig om de balen uit het pand te rijden. De voorlichter schat in dat waarschijnlijk donderdag de brand uit is. Het staal is verwrongen.

Vanwege de langdurige inzet die nodig is, is het blussen dinsdagavond overgenomen door een particulier bedrijf. Deze zijn gespecialiseerd daarin. De normale brandweer is dan weer volledig inzetbaar in hun eigen gebied. De belasting van eigen vrijwilligers komt dat ten goede, deze hebben ook hun eigen normale werk buiten de brandweer zegt Geert Anne Mollema van de brandweer voorlichting.

Bedrijven als Falck, Kenbri Fire Fighting en S2N doen zulke klussen en verzorgen dit, zochten wij van 112Groningen.nl uit.

Foto's