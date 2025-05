Stadjer (42) opgepakt bij vermoedelijk drugslab in Friesland

Feanwâlden – In het Friese Feanwâlden is dinsdagmiddag een vermoedelijk drugslab ontdekt. Daarbij is een 42-jarige man uit Groningen aangehouden. Dat meldt OOGTV.nl

De politie kwam rond 12:00 uur aan bij een pand aan de Suvelstrjitte in het Friese dorp. In het gebouw trof zij een mogelijke drugsinstallatie aan. Er waren op dat moment meerdere mensen in het pand aanwezig, waaronder de Stadjer.

De man uit Groningen van 42 werd meteen in de kraag gevat, maar een 45-jarige man uit Hoensbroek sloeg op de vlucht. De politie zocht met onder andere een helikopter en politiehond naar deze man en niet veel later kon ook hij worden aangehouden.

Beide verdachten zitten vast. Ze worden verhoord over hun betrokkenheid. De politie onderzoekt of het drugslab nog actief was en wat er precies in het pand is aangetroffen.

