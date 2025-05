Ter Apel; Twee gram cocaïne had de verdachte (43) gebruikt

Ter Apel – “Ik wist niet wat ik deed, ik was volledig in de war.” Met die woorden verklaart de 43-jarige asielzoeker zijn daad, die op 18 juni vorig jaar plaatsvond in de HEMA in Ter Apel zegt RTV Noord. Daar viel hij twee politieagenten aan, waardoor zij zich ernstig bedreigd voelden.

Pas nadat er een waarschuwingsschot was gelost, zagen de agenten zich genoodzaakt de man in zijn been te schieten om hem tot bedaren te brengen.

De man moet zich vandaag voor de rechtbank in Groningen verantwoorden, meldt RTV Noord.

