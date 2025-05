Groningen – Op de A7 tussen Groningen en Leek ter hoogte van Hoogkerk heeft dinsdag rond 16:30 uur een kop/ staart aanrijding plaatsgevonden tussen drie voertuigen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse.

Door de aanrijding is een file ontstaan richting Leek. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. In 1 van de auto’s zaten ook kinderen. Iedereen stond veilig achter de vangrail.

Foto's