Groningen – Op de Emingaheerd heeft dinsdagmiddag een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en een scooter. Hierbij is de scooter bestuurder gewond geraakt. Het is de tweede ongeval in korte tijd op de Emingaheerd, eerder dinsdag was het ook al raak.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Over de oorzaak van de aanrijding is niks bekend.

