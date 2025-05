Automobilist rijdt sloot in op Molenweg in Wedde

Wedde – Dinsdagochtend is op de Molenweg in Wedde een auto in de sloot terechtgekomen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de bestuurder van het voertuig al verdwenen te zijn.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De politie is een onderzoek gestart om de toedracht van het incident te achterhalen en probeert contact te krijgen met de bestuurder.

Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om het voertuig uit de sloot te halen. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt.

