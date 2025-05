Brandweer nog volop bezig met blussen bij Hempflax in Oude Pekela

Oude Pekela – De brandweer is dinsdag nog steeds volop bezig met het blussen van de grote brand bij het bedrijf Hempflax in Oude Pekela. Door een draaiende windrichting bestaat de kans dat er extra woningen moeten worden ontruimd. Bewoners die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een officiële brief. Voor opvang kunnen zij terecht in het Multifunctioneel Centrum De Binding.

Scholen deels gesloten uit voorzorg:

De brand heeft ook gevolgen voor het onderwijs in de omgeving. Basisscholen De Groenling en Feiko Clockschool blijven uit voorzorg de hele dag gesloten. Op het terrein van andere scholen, waaronder De 7-sprong, Hendrik Wester en St. Willibrordus zijn asdeeltjes aangetroffen. Deze worden onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van asbest.

Dierenwinkel gesloten, middelbare school open:

Ook dierenbenodigdhedenwinkel De Graankorrel houdt dinsdag de deuren gesloten vanwege de situatie. Het Dollard College, een middelbare school in de regio, blijft vooralsnog wel gewoon open. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is over de brand en de gevolgen, volgt er een update.

Gemeente informeert inwoners:

In het kader van de nasleep van de brand bij Hempflax wordt vandaag duidelijk of er ook asbest is vrijgekomen. Dat meldt de Gemeente Pekela op Facebook. Door de brand ligt er in grote delen van Oude Pekela asdeeltjes in tuinen, straten en op voetpaden. Advies is om de deeltjes niet aan te raken of op te ruimen. Als je met de auto weg wil en er liggen asdeeltjes op, laat het liggen en rijdt gewoon weg.

Uit testen moet blijken of er sprake is van asbest. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Inzet van mobiele kraan:

De brandweer is nog steeds volop aan het blussen. Om het vuur beter te kunnen blussen en om een veilige werkomgeving te creëren is een mobiele kraan gestart met sloopwerkzaamheden. Bij de werkzaamheden komt rook vrij.

20 mensen vannacht opgevangen:

Twintig omwonenden hebben vannacht de nacht doorgebracht in de opvanglocatie. Bewoners worden door de gemeente geïnformeerd of en wanneer zij terug kunnen naar hun woning. Sommige woningen hebben waterschade opgelopen.

Blijf uit de rook:

Wees jezelf er altijd van bewust: blijf uit de rook. Rook is altijd schadelijk. Eigenlijk is het heel simpel. Voorkom dat je rook inademt. Ook bij een brand die wat verder weg is. Wacht dus niet op een sirene of aanwijzingen van de brandweer.

Sluit bij overlast ramen en deuren schakel de ventilatie uit. Meer informatie op de website van de brandweer.

