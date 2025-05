File op A7 richting Groningen na ongeval (update)

Leek – Dinsdagochtend is op de A7 richting Groningen een file ontstaan door een aanrijding met drie voertuigen, vlak voor de afrit Leek. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het industriegebied tussen Drachten en Groningen.

Hulpdiensten waren ter plaatse en het verkeer ondervond aanzienlijke hinder. Automobilisten moesten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer 45 minuten.

Volgens Rijkswaterstaat moesten alle drie betrokken voertuigen worden weggesleept. Hierdoor was de linkerrijstrook afgesloten tot circa 09:15 uur in verband met de bergingswerkzaamheden. Inmiddels is de weg weer vrij.

Foto's