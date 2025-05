Nieuw spektakel bij Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer

Hoogezand – Het Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer heeft een spectaculaire nieuwe attractie toegevoegd aan zijn collectie: het Brandweer Spuitspel. Met deze mobiele waterspelinstallatie kunnen deelnemers – jong én oud – zelf ervaren hoe het is om een echte brandweerman of -vrouw te zijn.

Met een waterkanon probeer je een bal door een parcours te spuiten. En dat is niet alles: drie personen kunnen tegelijk spelen, waardoor het spel ook geschikt is voor spannende wedstrijden. Elke dinsdagavond van 18.00 tot 21 00 uur en de 2e zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur is het spuitspel gereed voor gebruik.

“Het spel is niet alleen leuk en actief, maar laat mensen op een speelse manier kennismaken met het werk van de brandweer,” aldus Marc Bakker van het Brandweermuseum. “We hopen hiermee nog meer mensen te bereiken én te vermaken.”

Ook wordt het spuitspel onderdeel van de kinderfeestjes die georganiseerd worden bij het museum.

Foto's