Dure GPS-systemen in landbouwvoertuigen doelwit

Noord-Nederland – GPS-systemen in landbouwvoertuigen blijken een geliefd doelwit te zijn voor criminele bendes die zich in rap tempo door het land verplaatsen. Deze waardevolle technologie, essentieel voor moderne landbouw, verdwijnt in een mum van tijd over de grens, waarbij agrarische ondernemers achterblijven met forse schadeposten.

De gestolen GPS-apparatuur is niet alleen prijzig, maar ook cruciaal voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De gevolgen van zo’n diefstal zijn dan ook ingrijpend: van braakschade en stilstand van machines tot de hoge vervangingskosten van de systemen zelf.

Hoewel volledige preventie lastig blijft, kunnen agrariërs wél maatregelen treffen om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken. Denk hierbij aan:

Registratie en markering van de apparatuur;

Demonteren van GPS-systemen na gebruik, indien mogelijk;

Extra alertheid op verdachte situaties rond het erf.

De politie benadrukt het belang van snelle melding bij verdachte omstandigheden. “Ziet u onbekende voertuigen of personen rond een boerderij, vooral in de avonduren of ’s nachts? Aarzel dan niet bel direct 112,” luidt het dringende advies.

Met waakzaamheid en enkele preventieve stappen kunnen ondernemers bijdragen aan het tegengaan van deze vorm van georganiseerde criminaliteit.

Foto's